Украина финишировала в топ-20 по количеству медалей на Олимпийских играх в Токио

Наша команда добыла 19 наград и заняла 16-е место в мире по количественному показателю.
В воскресенье, 8 августа, украинские спортсмены завершили выступление на Олимпийских играх-2020 в Токио. За 16 дней соревнований наши олимпийцы сумели выиграть 19 медалей - одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых.
Это позволило нашей стране занять 44-е место в командном медальном зачете. Этот показатель является худшим в истории Украины. Впервые в истории Олимпиад украинские спортсмены не смогли выиграть больше одной золотой награды.
Однако, по количеству медалей Украина уверенно заняла место в топ-20. С 19 наградами наша команда разместилась на 16-м месте между Южной Кореей и Испанией. Победителем медального зачета и по количественному, и по качественному показателю, стала команда США.
Церемония закрытия Игр в Токио состоится в воскресенье, 8 августа, в 20:00 по местному времени. По киевскому времени это будет 14:00. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию торжественного события.
Ранее ТСН Проспорт сообщал, кто понесет флаг Украины на церемонии закрытия Олимпиады-2020.