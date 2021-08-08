Украина финишировала в топ-20 по количеству медалей на Олимпийских играх в Токио

Украина финишировала в топ-20 по количеству медалей на Олимпийских играх в Токио

Наша команда добыла 19 наград и заняла 16-е место в мире по количественному показателю.

В воскресенье, 8 августа, украинские спортсмены завершили выступление на Олимпийских играх-2020 в Токио. За 16 дней соревнований наши олимпийцы сумели выиграть 19 медалей - одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых.

Это позволило нашей стране занять 44-е место в командном медальном зачете. Этот показатель является худшим в истории Украины. Впервые в истории Олимпиад украинские спортсмены не смогли выиграть больше одной золотой награды.

Однако, по количеству медалей Украина уверенно заняла место в топ-20. С 19 наградами наша команда разместилась на 16-м месте между Южной Кореей и Испанией. Победителем медального зачета и по количественному, и по качественному показателю, стала команда США.

Церемония закрытия Игр в Токио состоится в воскресенье, 8 августа, в 20:00 по местному времени. По киевскому времени это будет 14:00. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию торжественного события.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, кто понесет флаг Украины на церемонии закрытия Олимпиады-2020.

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