Украина финишировала в топ-3 медального зачета Всемирных игр-2025

Сборная Украины на Всемирных играх-2025 / © Спортивный комитет Украины

Сборная Украины заняла третье место в медальном зачете Всемирных игр-2025.

На соревнованиях, которые прошли в китайском Чэнду, наши спортсмены завоевали 44 награды: 16 золотых, 14 серебряных и 14 бронзовых.

Благодаря этому результату сборная Украины во второй раз подряд завершила выступления на Всемирных играх в топ-3 медального зачета.

Победителем медального зачета стал Китай, второе место заняла Германия.

Всемирные игры-2025: топ-5 медального зачета

1. Китай – 64 (36 золотых медалей + 17 серебряных + 11 бронзовых)

2. Германия – 45 (17 + 14 + 14)

3. Украина – 44 (16 + 14 + 14)

4. Италия – 57 (13 + 25 + 19)

5. Франция – 38 (11 + 11 + 16)

6. Венгрия – 24 (11 + 8 + 5)

7. США – 27 (10 + 10 + 7)

8. Испания – 23 (8 + 2 + 13)

9. Япония – 24 (7 + 12+ 5)

10. Колумбия – 21 (7 + 8 + 6)

Все медали Украины на Всемирных играх-2025

Пауэрлифтинг: 10 медалей (2 "золото" + 5 "серебро" + 3 "бронза") – первое место

Спортивная акробатика: 3 медали (1 + 2 + 0) – первое место

Самбо: 6 медалей (4 + 0 + 2) – первое место

Кикбоксинг: 4 медали (2 + 0 + 2) – второе место

Муай тай: 1 медаль (1 + 0 + 0) – второе место

Гребля на лодках: 4 медали (2 + 1 + 1) – второе место

Карате: 2 медали (1+1+0) – третье место

Подводное плавание: 11 медалей (2+4+5) – третье место

Спортивная аэробика: 1 медаль (0 + 0 + 1) – седьмое место

Вейкборд и водные лыжи: 1 медаль (0+1+0) – восьмое место

Джиу-джитсу: 1 медаль (1+0+0) – 12-е место

Всемирные игры – это крупнейшие международные соревнования по неолимпийским видам спорта, которые проходят раз в четыре года. С 2001 года они проводятся под патронатом Международного олимпийского комитета (МОК).