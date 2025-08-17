- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 181
- Время на прочтение
- 1 мин
Украина финишировала в топ-3 медального зачета Всемирных игр-2025
Украинские спортсмены завоевали 44 награды на Всемирных играх-2025.
Сборная Украины заняла третье место в медальном зачете Всемирных игр-2025.
На соревнованиях, которые прошли в китайском Чэнду, наши спортсмены завоевали 44 награды: 16 золотых, 14 серебряных и 14 бронзовых.
Благодаря этому результату сборная Украины во второй раз подряд завершила выступления на Всемирных играх в топ-3 медального зачета.
Победителем медального зачета стал Китай, второе место заняла Германия.
Всемирные игры-2025: топ-5 медального зачета
1. Китай – 64 (36 золотых медалей + 17 серебряных + 11 бронзовых)
2. Германия – 45 (17 + 14 + 14)
3. Украина – 44 (16 + 14 + 14)
4. Италия – 57 (13 + 25 + 19)
5. Франция – 38 (11 + 11 + 16)
6. Венгрия – 24 (11 + 8 + 5)
7. США – 27 (10 + 10 + 7)
8. Испания – 23 (8 + 2 + 13)
9. Япония – 24 (7 + 12+ 5)
10. Колумбия – 21 (7 + 8 + 6)
Все медали Украины на Всемирных играх-2025
Пауэрлифтинг: 10 медалей (2 "золото" + 5 "серебро" + 3 "бронза") – первое место
Спортивная акробатика: 3 медали (1 + 2 + 0) – первое место
Самбо: 6 медалей (4 + 0 + 2) – первое место
Кикбоксинг: 4 медали (2 + 0 + 2) – второе место
Муай тай: 1 медаль (1 + 0 + 0) – второе место
Гребля на лодках: 4 медали (2 + 1 + 1) – второе место
Карате: 2 медали (1+1+0) – третье место
Подводное плавание: 11 медалей (2+4+5) – третье место
Спортивная аэробика: 1 медаль (0 + 0 + 1) – седьмое место
Вейкборд и водные лыжи: 1 медаль (0+1+0) – восьмое место
Джиу-джитсу: 1 медаль (1+0+0) – 12-е место
Всемирные игры – это крупнейшие международные соревнования по неолимпийским видам спорта, которые проходят раз в четыре года. С 2001 года они проводятся под патронатом Международного олимпийского комитета (МОК).