Украина финишировала в топ-3 по количеству выигранных медалей на Паралимпиаде-2026

Украинские паралимпийцы / Национальный паралимпийский комитет Украины

Украина финишировала в топ-3 по количеству выигранных медалей на зимних Паралимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

На XIV зимней Паралимпиаде украинские спортсмены завоевали 19 медалей: три золотые, восемь серебряных и восемь бронзовых.

Это третий результат среди всех стран-участниц. Больше медалей, чем "сине-желтые", завоевали лишь Китай (44) и США (24).

В медальном зачете, который прежде всего учитывает количество золотых наград, сборная Украины заняла седьмое место.

Отметим, что на прошлой зимней Паралимпиаде, которая состоялась в 2022 году в Пекине, сборная Украины заняла рекордно высокое второе место в медальном зачете. Наши параатлеты завоевали 29 наград: 11 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых.

На Паралимпийских играх-2022 украинцы обновили сразу два исторических рекорда: по количеству выигранных наград на одной зимней Паралимпиаде, а также за завоеванными золотыми медалями.

Украина на Паралимпиаде-2026 выступала рекордным составом. Нашу страну представляли 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.

Ранее сообщалось, что Украина будет бойкотировать церемонию закрытия Паралимпиады-2026 из-за присутствия там россиян и белорусов.

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Также мы рассказывали, что российских спортсменов освистали на церемонии открытия Паралимпиады-2026.