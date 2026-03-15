Украина финишировала в топ-3 по количеству выигранных медалей на Паралимпиаде-2026
Больше наград, чем "сине-желтые", завоевали только Китай и США.
Украина финишировала в топ-3 по количеству выигранных медалей на зимних Паралимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
На XIV зимней Паралимпиаде украинские спортсмены завоевали 19 медалей: три золотые, восемь серебряных и восемь бронзовых.
Это третий результат среди всех стран-участниц. Больше медалей, чем "сине-желтые", завоевали лишь Китай (44) и США (24).
В медальном зачете, который прежде всего учитывает количество золотых наград, сборная Украины заняла седьмое место.
Отметим, что на прошлой зимней Паралимпиаде, которая состоялась в 2022 году в Пекине, сборная Украины заняла рекордно высокое второе место в медальном зачете. Наши параатлеты завоевали 29 наград: 11 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых.
На Паралимпийских играх-2022 украинцы обновили сразу два исторических рекорда: по количеству выигранных наград на одной зимней Паралимпиаде, а также за завоеванными золотыми медалями.
Украина на Паралимпиаде-2026 выступала рекордным составом. Нашу страну представляли 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.
Ранее сообщалось, что Украина будет бойкотировать церемонию закрытия Паралимпиады-2026 из-за присутствия там россиян и белорусов.
Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.
Также мы рассказывали, что российских спортсменов освистали на церемонии открытия Паралимпиады-2026.