Украина финишировала в топ-5: результаты смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону

В воскресенье, 29 января, в последний день чемпионата Европы по биатлону в швейцарском Ленцерхайде состоялась классическая смешанная эстафета.

Украину в ней представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Артем Прима и Антон Дудченко.

В течение дистанции наша команда использовала семь дополнительных патронов, а также зашла на один штрафной круг – Джима провалила стойку. В итоге "сине-желтые" заняли пятое место.

Выиграла смешанную эстафету Норвегия. "Серебро" завоевала Германия, а "бронзу" взяла Швеция.

Чемпионат Европы по биатлону-2023: результаты смешанной эстафеты

1. Норвегия (0+2) 1:03:40.9

2. Германия (0+6)+25.1

3. Швеция (0+9)+46.8

4. Швейцария (1+8) +1:46.2

5. Украина (1+7) +2:09.9

6. Австрия (0+7) +2:33.7

Сегодня континентальное первенство завершится одиночной смешанной эстафетой, начало гонки – в 14:30 по киевскому времени. В ней за Украину выступят Елена Билосюк и Богдан Цымбал.

Напомним, на ЧЕ-2023 украинская сборная выборола три медали. Юлия Джима завоевала "серебро" в женской индивидуальной гонке, после чего Антон Дудченко выиграл "серебро" в аналогичной дисциплине у мужчин. Единственную золотую награду нашей стране принесла Анастасия Меркушина в спринте.

Где смотреть гонки чемпионата Европы по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата Европы по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.

А по промокоду TSNUA вам будет предоставлен бесплатный доступ на 7 дней.

Чтобы воспользоваться промокодом:

Загрузите приложение «Киевстар ТБ» или откройте в браузере на компьютере. Зайдите в приложение и введите номер телефона и пароль, который поступит в SMS. Перейдите в раздел "Профиль", затем нажмите "Ввод промокода" и введите промокод TSNUA. Вам предоставлен доступ к 300+ ТВ-каналам и 20 000 фильмам, сериалам и мультфильмам.

Сервис доступен на смартфонах, Smart TV, Android TV.

Читайте также:

Трое украинцев – в топ-25: результаты мужского персьюта на чемпионате Европы по биатлону

Украинка финишировала в шаге от цветочной церемонии в персьюте на чемпионате Европы по биатлону

Ленцерхайде-2023: расписание гонок чемпионата Европы по биатлону и где смотреть