Украина финишировала в топ-5: результаты смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону

Победу одержала команда Норвегии.
В воскресенье, 29 января, в последний день чемпионата Европы по биатлону в швейцарском Ленцерхайде состоялась классическая смешанная эстафета.
Украину в ней представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Артем Прима и Антон Дудченко.
В течение дистанции наша команда использовала семь дополнительных патронов, а также зашла на один штрафной круг – Джима провалила стойку. В итоге "сине-желтые" заняли пятое место.
Выиграла смешанную эстафету Норвегия. "Серебро" завоевала Германия, а "бронзу" взяла Швеция.
Чемпионат Европы по биатлону-2023: результаты смешанной эстафеты
1. Норвегия (0+2) 1:03:40.9
2. Германия (0+6)+25.1
3. Швеция (0+9)+46.8
4. Швейцария (1+8) +1:46.2
5. Украина (1+7) +2:09.9
6. Австрия (0+7) +2:33.7
Сегодня континентальное первенство завершится одиночной смешанной эстафетой, начало гонки – в 14:30 по киевскому времени. В ней за Украину выступят Елена Билосюк и Богдан Цымбал.
Напомним, на ЧЕ-2023 украинская сборная выборола три медали. Юлия Джима завоевала "серебро" в женской индивидуальной гонке, после чего Антон Дудченко выиграл "серебро" в аналогичной дисциплине у мужчин. Единственную золотую награду нашей стране принесла Анастасия Меркушина в спринте.
Где смотреть гонки чемпионата Европы по биатлону
На территории Украины все гонки чемпионата Европы по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).
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