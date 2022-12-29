Украина финишировала восьмой на Рождественской гонке-2022 по биатлону, Дудченко выиграл конкурс стрелков

В среду, 28 декабря, в немецком Гельзенкирхене состоялась традиционная ежегодная Рождественская гонка по биатлону.

Она состояла из двух частей смешанной эстафеты – масс-старта и преследования. Победители Рождественской гонки определялись по результатам пасьюта.

В этом году Украину в ней представляли Юлия Джима и Антон Дудченко. Масс-старт украинцы завершили на девятом месте, а в персьюте им удалось отыграть одну позицию. В итоге "сине-желтые" финишировали в гонке восьмыми.

Выиграли Рождественскую гонку представители Франции – Жюлия Симон и Фабьен Клод. Вторыми стали норвежцы Ингрид Ландмарк Тандреволл и Ветле Шостад Кристиансен. Топ-3 замкнули австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер.

Рождественская гонка-2022: результаты

1. Франция (Жюлия Симон / Фабьен Клод, 5+2) 33:41.6

2. Норвегия (Ингрид Ландмарк Тандреволл / Ветле Шостад Кристиансен, 3+6) +33.8

3. Австрия (Лиза Тереза Хаузер / Феликс Ляйтнер, 6+5) +45.4

4. Германия (Дениз Херрманн-Вик / Бенедикт Долль, 9+5) +58.2

5. Германия-2 (Ванесса Фогт / Филипп Наврат, 6+4) +1:03.5

6. Швейцария (Лена Хеки Гросс / Йоша Буркгальтер, 6+3) +1:12.9

7. Чехия (Маркета Давидова / Михал Крчмаж, 4+10) +1:58.0

8. Украина (Юлия Джима / Антон Дудченко, 7+3) +2:11.8

9. Италия (Доротея Вирер / Томмазо Джакомель, 11+6) 2:22.8

10. Финляндия (Мари Эдер / Терро Сеппяля, 9+9) +2:51.5

Кроме того, перед началом масс-старта на Рождественской гонке прошел конкурс стрелков. Его победителем стал Дудченко – наш соотечественник показал невероятную точность, не оставив шансов своим соперникам.

Добавим, что ранее два года подряд конкурс стрелков выигрывал капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный.

Напомним, украинские биатлонисты Александра Меркушина и Виталий Мандзин завоевали "бронзу" юношеской Рождественской гонки-2022.

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