Украина - Франция: чемпионы мира объявили состав на матч в Киеве

Украина - Франция: чемпионы мира объявили состав на матч в Киеве

"Трехцветные" обнародовали заявку на сентябрьские поединки квалификации ЧМ-2022.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам определился с игроками, которые примут участие в отборочных матчах Чемпионата мира-2022, которые состоятся в сентябре.

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4 сентября "Ле Бле" будут противостоять сборной Украины на НСК "Олимпийский" в Киеве. Также французы 1 сентября будут принимать дома Боснию и Герцеговину, а 7 сентября сыграют с финнами.

Вратари: Уго Льорис ("Тоттенхэм", Англия), Майк Меньян ("Лилль"), Стив Манданда ("Марсель")

Защитники: Люка Динь ("Эвертон", Англия), Лео Дюбуа ("Лион"), Дайот Упамекано ("Бавария", Германия), Тео Эрнандес ("Милан", Италия), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Ферлан Менди ("Реал", Испания), Рафаэль Варан ("Манчестер Юнайтед", Англия), Курт Зума ("Челси", Англия);

Полузащитники: Нголо Канте ("Челси", Англия), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", Англия), Тома Лемар ("Атлетико", Испания), Орельен Тчуамени ("Монако"), Жордан Верету ("Рома", Италия)

Нападающие: Кингсли Коман ( "Бавария", Германия), Усман Дембеле, Антуан Гризманн (оба - "Барселона", Испания), Антони Марсьяль ("Манчестер Юнайтед", Англия), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Карим Бензема ("Реал", Испания), Мусса Диаби ("Байер", Германия).

Украина в отборе на ЧМ-2022

В сентябре "сине-желтые" сыграют три матча: два поединка отборочного раунда ЧМ-2022 с Казахстаном в Нур-Султане (1-го числа) и Францией в Киеве (4-го числа), а также товарищескую встречу с Чехией на выезде (8-го числа).

Сборная Украины начала отбор ЧМ-2022 выездной ничьей против французов (1:1) , после чего дома упустила победу над финнами (1:1) . В поединке 3-го тура квалификации на мундиаль "сине-желтые" сенсационно потеряли очки с Казахстаном (1:1) .

, после чего дома . В поединке 3-го тура квалификации на мундиаль "сине-желтые" сенсационно . К следующим поединкам сборная Украины будет готовиться под руководством Александра Петракова, который сменил на посту наставника национальной команды Андрея Шевченко.

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