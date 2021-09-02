Украина - Франция: где смотреть и ставки букмекеров на матч квалификации ЧМ-2022

Украина - Франция: где смотреть и ставки букмекеров на матч квалификации ЧМ-2022

"Сине-желтые" пока не одержали ни одной победы в отборе на мундиаль в Катаре.

В субботу, 4 сентября, сборная Украины проведет матч 5-го тура квалификации ЧМ-2022 против команды Франции.

Команды сыграют на НСК "Олимпийский" в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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Где смотреть матч Украина - Франция

В прямом эфире поединок будут транслировать телеканалы "Украина" и "Футбол 1". На ТСН Проспорт будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.

Прогнозы букмекеров на матч Украина - Франция

Букмекеры считают украинскую сборную андердогом в поединке против действующих чемпионов мира. На победу "сине-желтых" можно поставить с коэффициентом 6.50. Ничья - 4.15. На победу французов - 1.57.

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1 сентября сборная Украины в дебютном поединке Александра Петракова в должности исполняющего обязанности главного тренера "сине-желтых" драматически сыграла вничью с Казахстаном (2:2).

(2:2). После четырех матчей отбора ЧМ-2022 в активе украинской сборной 4 очка. "Сине-желтые" занимают второе место в группе D, где лидирует с 8 баллами Франция.

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

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