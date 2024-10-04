Украина – Франция: где смотреть и ставки букмекеров на матч за "бронзу" ЧМ-2024 по футзалу

В воскресенье, 6 октября, сборная Украины проведет матч за бронзовые медали чемпионата мира-2024 по футзалу против национальной команды Франции.

Поединок состоится в Ташкенте, столице Узбекистана. Игра начнется в 15:30 по киевскому времени.

В полуфинале ЧМ-2024 по футзалу сборная Украины в напряженной борьбе уступила Бразилии (2:3), а Франция потерпела поражение от Аргентины (2:3).

Где смотреть матч Украина – Франция

Матч Украина – Франция в прямом эфире можно посмотреть на местных телеканалах Суспильного, а также телеканале, сайте и YouTube-канале Суспильне Спорт.

В том числе трансляция поединка будет доступна на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Смотреть онлайн-видеотрансляцию матча Украина – Франция также можно будет на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Украина – Франция

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают сборную Украины. На победу подопечных Александра Косенко в основное время можно поставить с коэффициентом 2,10. Ничья – 4,80. Выигрыш французов – 2,59.

На триумф "сине-желтых" с учетом возможных экстра-таймов и серии пенальти принимаются ставки с коэффициентом 1,72. Итоговый успех Франции – 2,04.

Добавим, что в финале ЧМ-2024 по футзалу посоревнуются Бразилия и Аргентина. Этот поединок также состоится 6 октября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Напомним, сборная Украины во второй раз в истории и впервые за 28 лет дошла до полуфинала чемпионата мира по футзалу. Впервые подобное произошло на дебютном для нашей команды турнире в 1996 году, где она заняла четвертое место.

Сборная Украины в шестой раз в истории принимает участие в футзальном ЧМ. На Мундиалях 2004-го и 2008-го годов украинская сборная останавливалась во 2-м групповом раунде (топ-8), в 2012-м – дошла до четвертьфинала, а в 2016-м – вылетела в 1/8 финала.

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