Украина – Франция: где смотреть и ставки букмекеров на матч за "бронзу" ЧМ-2024 по футзалу

Поединок состоится в воскресенье, 6 октября.
В воскресенье, 6 октября, сборная Украины проведет матч за бронзовые медали чемпионата мира-2024 по футзалу против национальной команды Франции.
Поединок состоится в Ташкенте, столице Узбекистана. Игра начнется в 15:30 по киевскому времени.
В полуфинале ЧМ-2024 по футзалу сборная Украины в напряженной борьбе уступила Бразилии (2:3), а Франция потерпела поражение от Аргентины (2:3).
Где смотреть матч Украина – Франция
Матч Украина – Франция в прямом эфире можно посмотреть на местных телеканалах Суспильного, а также телеканале, сайте и YouTube-канале Суспильне Спорт.
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Прогнозы букмекеров на матч Украина – Франция
Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают сборную Украины. На победу подопечных Александра Косенко в основное время можно поставить с коэффициентом 2,10. Ничья – 4,80. Выигрыш французов – 2,59.
На триумф "сине-желтых" с учетом возможных экстра-таймов и серии пенальти принимаются ставки с коэффициентом 1,72. Итоговый успех Франции – 2,04.
Добавим, что в финале ЧМ-2024 по футзалу посоревнуются Бразилия и Аргентина. Этот поединок также состоится 6 октября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
Напомним, сборная Украины во второй раз в истории и впервые за 28 лет дошла до полуфинала чемпионата мира по футзалу. Впервые подобное произошло на дебютном для нашей команды турнире в 1996 году, где она заняла четвертое место.
Сборная Украины в шестой раз в истории принимает участие в футзальном ЧМ. На Мундиалях 2004-го и 2008-го годов украинская сборная останавливалась во 2-м групповом раунде (топ-8), в 2012-м – дошла до четвертьфинала, а в 2016-м – вылетела в 1/8 финала.
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