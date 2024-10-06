Украина – Франция: онлайн-видеотрансляция матча за "бронзу" чемпионата мира-2024 по футзалу

Поединок состоится 6 октября, начало – в 15:30 по киевскому времени.

В воскресенье, 6 октября, сборная Украины проведет матч за бронзовые медали чемпионата мира-2024 по футзалу против национальной команды Франции.

Поединок состоится в Ташкенте, столице Узбекистана. Игра начнется в 15:30 по киевскому времени.

В полуфинале ЧМ-2024 по футзалу сборная Украины в напряженной борьбе уступила Бразилии (2:3), а Франция потерпела поражение от Аргентины (2:3).

Добавим, что в финале ЧМ-2024 по футзалу посоревнуются Бразилия и Аргентина. Этот поединок также состоится 6 октября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Напомним, сборная Украины во второй раз в истории и впервые за 28 лет дошла до полуфинала чемпионата мира по футзалу. Впервые подобное произошло на дебютном для нашей команды турнире в 1996 году, где она заняла четвертое место.

Сборная Украины в шестой раз в истории принимает участие в футзальном ЧМ. На Мундиалях 2004-го и 2008-го годов украинская сборная останавливалась во 2-м групповом раунде (топ-8), в 2012-м – дошла до четвертьфинала, а в 2016-м – вылетела в 1/8 финала.

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