Украина – Франция: букмекеры сделали прогноз на матч квалификации ЧМ-2026

Сборная Украины против Франции / © Associated Press

Реклама

В пятницу, 5 сентября, сборная Украины по футболу начнет отбор на чемпионат мира-2026 матчем против команды Франции.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашняя для "сине-желтых" встреча состоится в польском Вроцлаве на "Тарчинском Арена Вроцлав". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Кроме Украины и Франции, в группе D квалификации ЧМ-2026 также будут бороться за выход на Мундиаль сборные Исландии и Азербайджана.

Реклама

Прогноз букмекеров на матч Украина – Франция

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают сборную Франции. На победу "Ле Блэ" принимаются ставки с коэффициентом 1,41. Ничья – 4,70. Выигрыш Украины станет большой сенсацией – 8,50.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Франция.

После игры с французами команда Сергея Реброва продолжит отбор на ЧМ-2026 выездным поединком с Азербайджаном, который состоится во вторник, 9 сентября, в Баку. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.