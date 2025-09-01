Украина – Франция: где и когда смотреть матч отбора ЧМ-2026

Сборная Украины против Франции / © Associated Press

В пятницу, 5 сентября, сборная Украины встретится с командой Франции в первом матче группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 по футболу.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для "сине-желтых" поединок состоится в польском Вроцлаве на "Тарчинский Арена Вроцлав". Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Кроме Франции, соперником подопечных Сергея Реброва в отборочной группе ЧМ-2026 также будут Исландия и Азербайджан.

Где смотреть матч Украина – Франция

Прямую трансляцию поединка Украина – Франция можно посмотреть на медиасервисе MEGOGO, а также на бесплатном канале "MEGOGO СПОРТ" в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Франция.

Отметим, что после игры с французами сборная Украины продолжит отбор на ЧМ-2026 выездным поединком с Азербайджаном, который состоится во вторник, 9 сентября, в Баку. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Победитель квартета напрямую квалифицируется на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.