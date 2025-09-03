- Дата публикации
Украина – Франция: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026
Текстовый репортаж стартового поединка "сине-желтых" в квалификации на Мундиаль.
В пятницу, 5 сентября, сборная Украины сыграет против команды Франции в первом матче группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 по футболу.
Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для "сине-желтых" поединок состоится в польском Вроцлаве на "Тарчинский Арена Вроцлав". Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.
Кроме Франции, соперником подопечных Сергея Реброва в отборочной группе ЧМ-2026 будут также Исландия и Азербайджан.
Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Франция.