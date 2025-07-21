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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Украина – Франция: стало известно, где состоится стартовый матч отбора на ЧМ-2026 по футболу

Команда Сергея Реброва примет французов в польском Вроцлаве.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Украина – Франция

Украина – Франция / © Associated Press

Стартовый матч сборной Украины по футболу в отборе на чемпионат мира-2026 против Франции будет сыгран 5 сентября в польском Вроцлаве на "Тарчинский Арена Вроцлаве".

Об этом сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ).

"Сине-желтые" в четвертый раз с начала полномасштабного российского вторжения сыграют во Вроцлаве и в трех предыдущих поединках здесь не проигрывали: ничья с Англией (1:1) в матче группового раунда отбора Евро-2024, победа над Исландией (2:1) в финале плей-офф отбора Евро-2024 и ничья с Чехией (1:1) в группе Лиги наций-2024/25.

На групповом этапе квалификации на ЧМ-2026 команда Сергея Реброва сыграет в группе D против Франции, Исландии и Азербайджана.

Победитель квартета получит прямую путевку на Мундиаль. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на чемпионат мира через плей-офф.

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