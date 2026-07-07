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Украина — Германия: где смотреть и прогноз букмекеров на полуфинал юношеского Евро-2026
Команда Дмитрия Михайленко сразится с немцами за выход в финал континентального первенства.
В среду, 8 июля, юношеская сборная Украины (U-19) по футболу проведет полуфинальный матч Евро-2026 против команды Германии.
Поединок состоится на стадионе "Рейскорс Граунд" в городе Рексем (Уэльс). Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
Сборная Украины на групповом этапе чемпионата Европы-2026 одержала три победы, обыграв Хорватию (3:1), Сербию (2:1) и Италию (1:0).
Команда Дмитрия Михайленко вышла в полуфинал с первого места группы B и гарантировала себе участие на чемпионате мира-2027 (U-20), который состоится в Азербайджане и Узбекистане.
Немцы на Евро-2026 финишировали вторыми в квартете A, обыграв Данию (4:3) и Уэльс (4:0), но потерпев поражение от Испании (0:4).
Где смотреть матч Украина — Германия
Болельщики смогут посмотреть матч Украина — Германия в прямом эфире на платформах Суспільне Спорт и местных каналах Суспільного.
В другом полуфинале континентального первенства встретятся сборные Испании и Хорватии. Этот матч также состоится 8 июля, начало — в 18:30 по киевскому времени.
Финал турнира запланирован на субботу, 11 июля, на "Рейскорс Граунд" в Рексеме.