Украина готовится к битве со шведами за четвертьфинал Евро-2020: игроки "сине-желтых" оценили соперника

Подопечные Андрея Шевченко уважают, но не боятся своих скандинавских оппонентов.

Игроки сборной Украины прокомментировали исторический выход в плей-офф Чемпионата Европы-2020 и предстоящий матч против команды Швеции в 1/8 финала.

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан:

"Эмоции положительные. Фортуна нам улыбнулась. Смотрел в компании с Пятовым, Марлосом. По телевизору у нас показывали Испания - Словакия. На iPad смотрели поляков со шведами.

Швеция набрала 7 очков. Считаю, в нелегкой группе. Команда достойна уважения. Мы вчера надеялись, смотрели хорватов. И сегодня с тренировки приехали и начали смотреть матчи. Все сидели на контроле, просматривали матчи и надеялись на лучшее.

Наверное, хотелось, чтобы на поле сами решили этот результат, но, к сожалению, не получилось порадовать болельщиков, их было очень много. Миллионы нас поддерживали в Украине, мы это чувствовали.

Попробуем исправить положение, в которое мы себя, грубо сказано, но загнали. Будем настраивать себя. И настраивали себя, просто что-то не получалось на поле. Мы чувствовали и чувствуем поддержку. Если судьба нам дает второй шанс - должны попробовать им воспользоваться", - сказал Бущан в эфире программы "Великий футбол".

Вратарь "сине-желтых" Андрея Пятов:

"Еще когда мы были в Харькове, я признался Георгию Бущану, что загадал одно желание - хочу встретить свой день рождения на Евро. У меня он 28 июня, поэтому, надеюсь, желание исполнится.

Вчера, когда прозвучал финальный свисток последнего матча группового турнира, Жора мне сразу об этом напомнил. Я, кстати, на двух предыдущих чемпионатах Европы загадывал так же, но получилось только с третьего раза.

Что сказать? Расклад действительно какой-то фантастический. Сыграли бы удачно с Австрией - попали бы на Италию, которая сейчас на ходу. Конечно, Швеция - очень приличная команда, но мы все понимаем, что ее можно и нужно обыгрывать. Будем готовиться", - сказал Пятов в интервью изданию "Команда №1".

Хавбек сборной Украины Николай Шапаренко.

"Думали, что поляки забьют третий гол, они очень хорошо играли. Но фортуна улыбнулась нам, так что будем играть со шведами в 1/8 финала. Швеция - боевая команда, с характером. Дерутся на каждом участке, но есть индивидуально сильные игроки. А дальше тренерский штаб подскажет, как с ними сыграть.

Нам нужно перестроиться и быстрее принимать решения. Наверное, с Австрией было наибольшее количество потерь мяча. Они сильно прессинговали. Хотя мы знали об этом, но почему-то были не готовы. На тренировках будем исправлять данный момент.

Ибрагимович - легенда, хотелось бы сыграть против такого футболиста. С другой стороны, хорошо, что его не будет, нам это на руку", - цитирует Шапаренко Sport.ua.

Ранее рассказывалось о том, что посол Швеции пошутил мемом над сборной Украины после ее выхода в 1/8 финала Евро-2020.

Матч Швеция - Украина состоится во вторник, 29 июня, на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия). Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Победитель пары Швеция - Украина в четвертьфинале выйдет на победителя пары Англия - Германия.

Евро-2020: украинские футболисты попали в 1/8 финала - как это было и почему шутят в соцсетях

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