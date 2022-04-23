Украина громко выступила на Играх непокоренных в Нидерландах: кто они - наши герои, и ради кого побеждали

Украина громко выступила на Играх непокоренных в Нидерландах: кто они - наши герои, и ради кого побеждали

В пятницу, 22 апреля, в нидерландской Гааге завершились Invictus Games (Игры непокоренных). Украинская команда выиграла на соревнованиях 16 наград.

Украинская сборная закончила соревнования с 5 золотыми, 5 серебряными и 6 бронзовыми медалями. Сразу трем спортсменам удалось выиграть в Нидерландах не одну, а две награды.

Команда украинских воинов стала сенсацией на Invictus Games в Нидерландах. На соревнования наши ветераны приехали с фронта - и уже завтра большинство из них вернется на передовую. Чтобы обнять украинских защитников, участники игр выстроились в долгую очередь. Об украинских героях - и тех ради кого они побеждали, говорится в сюжете ТСН.

Поют - "чомусь наша славна Україна зажурилася". В просторном павильоне посреди парка в Гааге - не протолкнуться. Участники Игр непокоренных пришли послушать украинских воинов. Каждое выступление заканчивается так - хлопают.

"Самое большое, что нам нужно - чтобы мир не был равнодушным", - говорит один из членов украинской команды.

Насколько небезразличны присутствующие, становится понятно, когда официальная часть заканчивается. К украинским ветеранам выстраивается длинная очередь - спортсменов с разными флагами объединяет один пароль: "Слава Украине! Героям слава!"

Рустам не выпускает из рук портрет в черной рамке, чтобы убитый россиянами тренер украинских "непокоренных" Дмитрий Сидорук попал на каждое фото

"Очень его не хватает", - говорит на камеру Рустам.

Ее портрет - тоже всегда с командой. На тренировках и трибунах во время матчей. "Тайру", которая должна была быть двадцатой участницей украинской сборной, захватили в плен россияне. Она улыбается нам зимой 2019-го. Волонтер-парамедик, для которой война не заканчивается со времен Майдана.

"Эта машина вывезла около 150 раненых", - говорит Юлия Паевская "Тайра" на том видео.

В тактических сумках - все, чтобы спасать жизнь - и не только военным. "Это для гражданских - бывают и сердечные приступы", - рассказывала Юлия.

Она продолжила спасать людей и в 2022 году. Недалеко от Мариуполя ее, медика и уже давно не военную, нарушив все конвенции, захватили в плен россияне.

"В гражданской жизни я абсолютно реализовалась и у меня было практически все - почему, зачем - потому что это моя страна - и я хочу чтобы мой ребенок жил в нормальной стране, чтобы ему не пришлось уезжать", - рассказывала "Тайра" о мотивах отправиться на фронт.

Дочь "Тайры" Анна-София Пузанова понимает героический поступок мамы: "Если все просто сложат руки и скажут - мама не надо или папа - кто останется?

О том, что мама в плену узнала из украинских новостей. А потом увидела у российских пропагандистов видео. Из ее улыбающейся Тайры-врача лепят женщину-смерть. Но единственное, чего смогли достичь россияне - призыва деблокировать Мариуполь.

"Мама такой человек - ее не заставишь говорить то, что она не хочет - даже, я думаю, под дулом пистолета или автомата".

Анна-София - тоже в команде "непокоренных". Ее, которая научилась стрелять из лука год назад, попросили заменить маму на соревнованиях.

"Сказали - становись - стреляй. Окей. Выиграла бронзу Спрашивали вместо мамы ли я - я не вместо - я для. Так", - прокомментировала свое выступление в Нидерландах 18-летняя Анна-София.

"Сказала мне недавно. Я горжусь тобой", - эмоционально рассказывала "Тайра" о разговоре со своей дочерью.

Александра Митина, Инна Лебеденко ТСН 1+1 марафон "Єдині новини"

Invictus Games – международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военнослужащих, раненых или инвалидов на службе. Украинская команда в третий раз участвовала в "Играх непокоренных".

Истории украинских героев, завоевавших 16 медалей на "Играх Непокоренных" в Нидерландах

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