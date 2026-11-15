Украина — Грузия: букмекеры сделали прогноз на матч Лиги наций

Украина — Грузия / © Associated Press

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Во вторник, 17 ноября, сборная Украины по футболу сыграет против команды Грузии в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций-2026/27.

Из-за полномасштабной войны с российскими оккупантами номинально домашний для "сине-желтых" поединок состоится на стадионе "Кошицкая футбольная арена" в словацком городе Кошице. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Грузия.

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Команды уже встречались во втором туре Лиги наций, когда в Тбилиси сыграли вничью 0:0.

Перед последним туром сборная Украины (4 очка) занимает третье место в группе 2 дивизиона B Лиги наций и, как и Грузия (2 балла), досрочно лишилась шансов повыситься в элитный дивизион, на что претендуют Северная Ирландия (11 пунктов) и Венгрия (10 очков).

Турнирная таблица группы сборной Украины в Лиге наций-2026/27 / © flashscore.ua

В очном поединке заключительного тура между украинцами и грузинами на кону будет стоять сохранение прописки в дивизионе B. Чтобы финишировать на третьем месте и выполнить эту задачу, подопечным Андреа Мальдеры необходимо не проиграть Грузии.

В то же время, даже в случае поражения и последней строчки в группе "сине-желтые" не понизятся сразу в классе, а будут играть стыковые матчи за право остаться в дивизионе В против команды дивизиона С.

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Стыковые матчи за повышение / понижение в дивизионах состоятся в марте 2027 года.

Прогноз букмекеров на матч Украина — Грузия

Фаворитом матча букмекеры считают сборную Украины. На победу команды Мальдеры можно поставить с коэффициентом 2,24. Ничья — 3,34. Выигрыш Грузии — 3,19.

Отметим, что в пятом туре Лиги наций сборная Украины в Белфасте проиграла Северной Ирландии (0:1) и потеряла шансы на элиту Лиги наций. А грузинская команда в Тбилиси потерпела поражение от Венгрии (0:2).

Ранее сообщалось, что сборная Украины узнала, в какой будет корзине во время жеребьевки отбора Евро-2028.

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