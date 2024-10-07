Украина – Грузия: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги наций

В пятницу, 11 октября, сборная Украины сыграет против команды Грузии в матче 3-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25.

Из-за полномасштабной захватнической войны, которую российские оккупанты продолжают вести против Украины, номинально домашний для "сине-желтых" поединок состоится в польском городе Познань на стадионе "Enea Arena". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Украина – Грузия

Матч Украина – Грузия можно посмотреть на местных телеканалах Суспильного, кроме OTT-сервисов.

Также поединок покажет канал MEGOGO Спорт, который доступен в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях. В Интернете матч будет эксклюзивно транслировать медиасервис MEGOGO.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Грузия будет доступна на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Украина – Грузия

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают сборную Украины. На победу подопечных Сергея Реброва можно поставить с коэффициентом 2,21. Ничья – 3,35. Выигрыш Грузии – 3,60.

Напомним, в сезоне Лиги наций-2024/25 сборная Украины выступает в Дивизионе B, где ее соперниками являются Чехия, Грузия и Албания. В стартовых турах украинцы потерпели поражения от Албании (1:2) и Чехии (2:3), а следовательно занимают последнее место в своей группе, не набрав ни одного очка.

Грузия с 6 очками лидирует в квартете – команда Вилли Саньоля начала турнир победами над чехами (4:1) и албанцами (1:0). Албания и Чехия, которые имеют в своем активе по 3 балла, 11 октября встретятся в Праге.

Отметим, что после очного поединка украинская сборная в 4-м туре Лиги наций 14 октября во Вроцлаве сыграет с Чехией, а Грузия в тот же день примет Албанию.

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