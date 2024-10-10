Украина – Грузия: онлайн-трансляция матча Лиги наций

В пятницу, 11 октября, сборная Украины сыграет против команды Грузии в матче 3-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25.

Из-за полномасштабной захватнической войны, которую российские оккупанты продолжают вести против Украины, номинально домашний для "сине-желтых" поединок состоится в польском городе Познань на стадионе "Enea Arena". Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Украинская сборная неудачно стартовала в Лиге наций-2024/25, потерпев поражения от Албании (1:2) и Чехии (2:3). После двух туров команда Сергея Реброва идет последней в своей группе Дивизиона B, не набрав ни одного очка.

Грузия, напротив, начала турнир победами над чехами (4:1) и албанцами (1:0). Команда Вилли Саньоля с 6 баллами лидирует в квартете. Албания и Чехия идут следом, имея в своем активе по 3 зачетных пункта.

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Отметим, что в 4-м туре Лиги наций сборная Украины 14 октября во Вроцлаве сыграет с Чехией, а Грузия в тот же день примет Албанию.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Грузия.