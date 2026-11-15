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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Украина — Грузия: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Следите на нашем сайте за ходом поединка последнего тура Лиги наций-2026/27 между сборными Украины и Грузии.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Украина — Грузия

Украина — Грузия / © Associated Press

Во вторник, 17 ноября, сборная Украины по футболу сыграет против команды Грузии в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций-2026/27 .

Из-за полномасштабной войны с российскими оккупантами номинально домашний для "сине-желтых" поединок состоится на стадионе "Кошицкая футбольная арена" в словацком городе Кошице. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Команды уже встречались во втором туре Лиги наций, когда в Тбилиси сыграли вничью 0:0.

Перед последним туром сборная Украины (4 очка) занимает третье место в группе 2 дивизиона B Лиги наций и, как и Грузия (2 балла), досрочно лишилась шансов повыситься в элитный дивизион, на что претендуют Северная Ирландия (11 пунктов) и Венгрия (10 очков).

Турнирная таблица группы сборной Украины в Лиге наций-2026/27 / © flashscore.ua

Турнирная таблица группы сборной Украины в Лиге наций-2026/27 / © flashscore.ua

В этом противостоянии на кону будет стоять сохранение прописки в дивизионе B. Чтобы финишировать на третьем месте и выполнить эту задачу, подопечным Андреа Мальдеры необходимо не проиграть Грузии.

В то же время, даже в случае поражения и последней строчки в группе "сине-желтые" не понизятся сразу в классе, а будут играть стыковые матчи за право остаться в дивизионе В против команды дивизиона С.

Смотрите предматчевую студию и альтернативное комментирование поединка Украина — Грузия на Youtube-канале FootballHub.

Вашему вниманию также текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Грузия.

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