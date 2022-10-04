Украина хочет совместно с Испанией и Португалией принять ЧМ по футболу 2030 года - The Times

Украина планирует присоединиться к заявке Испании и Португалии на проведение Чемпионата мира по футболу-2030.

Украина планирует подать совместную заявку с Испанией и Португалией на проведение Чемпионата мира по футболу 2030 года.

Об этом сообщает британское издание The Times.

По информации источника, Украина рассчитывает принять матчи группового этапа турнира. Эту идею одобрил президент Украины Владимир Зеленский, а также правительства Испании и Португалии.

Официальная информация о партнерстве может быть объявлена испанскими и португальскими футбольными чиновниками уже в среду, 5 октября, в штаб-квартире УЕФА.

Отмечается, что для проведения мирового первенства необходимы гарантии безопасности, однако ожидается, что к 2030 году война на территории Украины окончательно закончится, а в стране уже будет продолжаться процесс восстановления.

Добавим, что Украина однажды в своей истории уже принимала большой футбольный форум - в 2012 году наша страна совместно с Польшей провела Чемпионат Европы. Кроме того, в 2018 году в Киеве прошел финал Лиги чемпионов.

Напомним, Россию не допустили к жеребьевке футбольного Евро-2024. Будущее континентальное первенство с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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