Украина – Исландия: где и когда смотреть матч отбора ЧМ-2026

Исландия – Украина / © УАФ

Реклама

В воскресенье, 16 ноября, сборная Украины сыграет с командой Исландии в матче заключительного тура группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 по футболу.

Это будет номинально домашний для "сине-желтых" поединок, который из-за войны с российскими оккупантами состоится на стадионе "Легия" в Варшаве (Польша). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Перед последним туром украинцы и исландцы имеют в своем активе по 7 очков, но у островитян лучше разница забитых и пропущенных мячей. Поэтому команде Сергея Реброва необходимо обязательно побеждать в очном противостоянии, чтобы занять второе место в группе и продолжить борьбу за выход на Мундиаль в плей-офф.

Реклама

Разгромно проиграв Франции (0:4) в предпоследнем туре, сборная Украины потеряла шансы занять первое место в группе и завоевать прямую путевку на ЧМ-2026. Французы (13 баллов) досрочно выиграли квартет D и вышли на грядущий Мундиаль, так что выездной матч с аутсайдером Азербайджаном (1 очко) для "Ле Блэ" уже не будет иметь турнирного значения.

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Где смотреть матч Украина – Исландия

Прямую трансляцию поединка Украина – Исландия можно посмотреть на медиасервисе MEGOGO, а также на бесплатном канале "MEGOGO СПОРТ" в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Исландия.

Отметим, что в выездном матче квалификации на ЧМ-2026 сборная Украины 10 октября в Рейкьявике победила Исландию со счетом 5:3.

Реклама

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что ключевой футболист сборной Украины пропустит решающий матч отбора ЧМ-2026 с Исландией.