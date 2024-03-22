Украина – Исландия: где смотреть финальный матч плей-офф за выход на Евро-2024

Во вторник, 26 марта, сборная Украины сыграет против национальной команды Исландии финальный матч плей-офф отбора к Евро-2024.

Решающий поединок за выход на континентальное первенство состоится на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" в польском Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что в полуфинале плейоф команда Сергея Реброва совершила камбэк и победила сборную Боснии и Герцеговины (2:1), а Исландия разгромила Израиль (4:1).

Где смотреть матч Украина – Исландия

Трансляция матча Украина – Исландия будет доступна в эфире местных телеканалов Суспильного, кроме OTT-сервисов. В Интернете поединок эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Исландия будет доступна на нашем сайте.

Напомним, в случае выхода в финальный турнир Евро-2024 сборная Украины сыграет там в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

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