Украина – Исландия: онлайн-трансляция решающего матча за выход на Евро-2024

Текстовый репортаж противостояния, в котором на кону стоит путевка на континентальное первенство.

Во вторник, 26 марта, сборная Украины проведет финальный матч плей-офф отбора к Евро-2024 против национальной команды Исландии.

Поединок состоится на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" в польском Вроцлаве. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что в полуфинале плей-офф команда Сергея Реброва совершила камбэк и победила сборную Боснии и Герцеговины (2:1), а Исландия разгромила Израиль (4:1).

Победитель матча Украина – Исландия получит путевку в финальный турнир Евро-2024, где сыграет в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка Украина – Исландия.