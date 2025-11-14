- Дата публикации
Украина – Исландия: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026
Команду Сергея Реброва устроит только победа, чтобы пробиться в плей-офф квалификации на Мундиаль.
В воскресенье, 16 ноября, сборная Украины сыграет с командой Исландии в последнем матче группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 по футболу.
Это будет номинально домашний для "сине-желтых" поединок, который из-за войны с российскими оккупантами состоится на стадионе "Легия" в Варшаве (Польша). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Перед последним туром украинцы и исландцы имеют в своем активе по 7 очков, но у островитян лучше разница забитых и пропущенных мячей. Поэтому команду Сергея Реброва устроит только победа в очном противостоянии, чтобы занять второе место в группе и продолжить борьбу за выход на Мундиаль в плей-офф.
Первое место в группе и прямую путевку на ЧМ-2026 завоевала сборная Франции (13 баллов), для которой выездной матч заключительного тура с Азербайджаном (1 пункт) уже не будет иметь турнирного значения.
Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
Смотрите предматчевую студию и альтернативное комментирование поединка Украина – Исландия на Youtube канале FootballHub.
Вашему вниманию также текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Исландия.