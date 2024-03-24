Украина – Исландия: стало известно, кто рассудит финальный матч плей-офф за выход на Евро-2024

На решающем поединке будет работать французская бригада арбитров.

УЕФА назначил судей на финальный матч плей-офф отбора к Евро-2024 между сборными Украины и Исландии.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, поединок обслужит французская бригада арбитров во главе с опытным Клеманом Тюрпеном.

На линиях ему помогут Николя Дано и Эрван Финжан. Обязанности резервного рефери будет выполнять Франсуа Летесье. Арбитром VAR будет Жером Брисард, а его ассистентом – Вилли Делажо.

Матч Украина – Исландия состоится во вторник, 26 марта, на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" в польском Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Исландия будет доступна на нашем сайте.

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Победитель матча Украина – Исландия получит путевку в финальный турнир Евро-2024, где сыграет в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

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