Украина – Исландия: ставки букмекеров на решающий матч плей-офф отбора к Евро-2024

Во вторник, 26 марта, сборная Украины встретится с командой Исландии в финальном матче плей-офф отбора к Евро-2024.

Игра состоится на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" в польском Вроцлаве. Начало решающего поединка за выход на континентальное первенство – в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Исландия будет доступна на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Украина – Исландия

Абсолютным фаворитом грядущего поединка букмекеры считают сборную Украины. На победу "сине-желтых" в основное время принимаются ставки с коэффициентом 1,56. Ничья – 4,15. Выигрыш исландцев по итогам 90 минут игры – 7,00.

На триумф украинцев с учетом возможных экстра-таймов и серии пенальти можно поставить с коэффициентом 1,26. Итоговый успех исландской сборной оценен коэффициентом 4,05.

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Победитель матча Украина – Исландия получит путевку в финальный турнир Евро-2024, где сыграет в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

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