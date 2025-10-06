Украина – Испания: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2025 (U-20)

Сборная Украины U-20 по футболу / © Associated Press

Реклама

Во вторник, 7 октября, сборная Украины сразится с Испанией в матче 1/8 финала юношеского чемпионата мира-2025 (U-20) по футболу.

Поединок состоится на стадионе "Элиас Фигероа Брандер" в чилийском городе Вальпараисо. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

На групповом этапе подопечные Дмитрия Михайленко (7 очков) заняли первое место в квартете B. "Сине-желтые" победили Южную Корею (2:1), сыграли вничью с Панамой (1:1) и одолели Парагвай (2:1).

Реклама

Сборная Испании (4 очка) финишировала на третьей строчке группы С, уступив Марокко (0:2), сыграв вничью с Мексикой (2:2) и победив Бразилию (1:0).

Победитель пары Украина – Испания в четвертьфинале сыграет с триумфатором поединка 1/8 финала между Колумбией и ЮАР.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Испания.