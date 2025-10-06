Украина – Испания: прогноз букмекеров на матч 1/8 финала ЧМ-2025 (U-20)

Сборная Украины U-20 по футболу / © Associated Press

Во вторник, 7 октября, сборная Украины сойдется с Испанией в матче 1/8 финала юношеского чемпионата мира-2025 (U-20) по футболу.

Поединок состоится на стадионе "Элиас Фигероа Брандер" в чилийском городе Вальпараисо. Игра начнется в 22:30 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Испания.

На групповом этапе подопечные Дмитрия Михайленко заняли первое место в квартете B, набрав 7 очков. "Сине-желтые" победили Южную Корею (2:1), сыграли вничью с Панамой (1:1) и одолели Парагвай (2:1).

Испанцы с 4 очками финишировали на третьей строчке группы С, уступив Марокко (0:2), сыграв вничью с Мексикой (2:2) и победив Бразилию (1:0).

Прогноз букмекеров на матч Украина – Испания

Фаворитом грядущего матча букмекеры считают испанскую сборную. На победу "Красной фурии" принимаются ставки с коэффициентом 1,54. Ничья – 4,50. Выигрыш украинцев – 4,65.

Победитель пары Украина – Испания в четвертьфинале сыграет с триумфатором поединка 1/8 финала между Колумбией и ЮАР.

Напомним, сборная Украины отобралась на ЧМ-2025 (U-20) благодаря тому, что на юношеском Евро-2024 (U-19) дошла до полуфинала.

"Сине-желтые" в пятый раз в истории принимают участие в ЧМ по футболу среди команд U-20. На четырех предыдущих турнирах сборная Украины неизменно выходила в плей-офф: трижды останавливалась в 1/8 финала (2001, 2005, 2015), а в 2019 году под руководством Александра Петракова стала победителем турнира.