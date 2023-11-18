Украина – Италия: где смотреть и ставки букмекеров на решающий матч отбора Евро-2024

"Сине-желтым" необходима только победа над итальянцами для прямого выхода на чемпионат Европы.

В понедельник, 20 ноября, сборная Украины сыграет против команды Италии в матче заключительного 10-го тура отбора на Евро-2024.

Из-за полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину номинально домашний для "сине-желтых" поединок состоится в немецком Леверкузене на стадионе "БайАрена". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Для обеих сборных это будет решающий матч в борьбе за выход на континентальное первенство. Перед заключительным туром итальянцы занимают второе место группы С, имея одинаковое количество очков из Украины – по 13. Однако команда Лучано Спаллетти опережает украинцев, которые сейчас занимают третью позицию, по дополнительным показателям.

Таблица группы С перед заключительным туром

Таблица группы С перед заключительным туром / Фото: flashscore.ua

Так что подопечным Сергея Реброва обязательно нужно побеждать действующих чемпионов Европы, чтобы получить прямую путевку на Евро-2024. А вот "Скуадру Адзурру" устроит даже ничья в поединке с украинской сборной.

Добавим, что Украина и Италия уже во второй раз встретятся в текущем отборе на континентальное первенство. Первый матч между командами состоялся 12 сентября в Милане. Тогда наша сборная проиграла итальянцам со счетом 1:2.

Где смотреть матч Украина – Италия

Трансляция матча Украина – Италия будет доступна в эфире местных телеканалов Суспильного, кроме OTT-сервисов. В Интернете поединок покажет только медиасервис MEGOGO.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Италия будет доступна на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Украина – Италия

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Скуадру Адзурру". На победу Италии принимаются ставки с коэффициентом 2,05. Ничья – 3,70. Выигрыш Украины – 3,70

Напомним, в финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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