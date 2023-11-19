Украина – Италия: онлайн-трансляция решающего матча отбора на Евро-2024

В понедельник, 20 ноября, сборная Украины сыграет против команды Италии в матче последнего 10-го тура отбора на Евро-2024.

Из-за полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину номинально домашний для "сине-желтых" поединок состоится в немецком Леверкузене на стадионе "БайАрена". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Для обеих сборных это будет решающий матч в борьбе за выход на континентальное первенство. Перед заключительным туром Италия и Украина имеют одинаковое количество очков (по 13), но "Скуадра Адзурра" опережает "сине-желтых" по дополнительным показателям.

Таким образом, подопечным Сергея Реброва необходимо побеждать действующих чемпионов Европы с любым счетом, чтобы получить прямую путевку на Евро-2024. А вот команде Лучано Спаллетти для попадания на ЧЕ будет достаточно и ничьей в поединке с украинцами.

Таблица группы С перед заключительным туром

Таблица группы С перед заключительным туром / Фото: flashscore.ua

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка Украина – Италия.