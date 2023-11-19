Украина – Италия: Ребров высказался о решающем матче за прямую путевку на Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию накануне матча последнего 10-го тура отбора на Евро-2024 против команды Италии

– Завтра – решающий поединок за выход на Евро, обеим командам нужна победа. Насколько проработаны все ошибки первого матча с Италией?

– Не обеим командам нужна победа. Мы просмотрели нашу прошлую игру, очень важно, что есть информация. Есть информация и по встрече с Северной Македонией. Я уверен, что футболисты готовы, это будет другая игра. Уверен, что завтра будет очень большая поддержка в Германии на стадионе. Завтра нужна только победа. Учитывая это, будем строить нашу игру.

– Украине нужна победа, а Италии достаточно ничьей. Как это может повлиять на ход событий? Не рассматривали ли вы такую ситуацию, что Италия может отдать инициативу и действовать на контратаках?

– Мы рассматривали много тактик с нашей стороны. Как будет играть Италия? У нее очень полезные исполнители, способные играть на оборону и атаку, это очень интенсивная команда. Они играли два дня назад, но в Италии всегда есть несколько составов. Мы должны быть готовы к интенсивной игре. Мы уже приняли решение, а завтра предоставим футболистам информацию, как мы будем действовать. Я не считаю, что Италия завтра выйдет и будет играть на ничью. Это не та команда, не тот тренер.

- Довольны ли вы спаррингом с "Лехией" в Гданьске? Не помешала ли эта встреча подготовке к Италии? Почему эта игра проходила за закрытыми дверями?

– Это товарищеская игра, но не с национальной командой. Это была непосредственная подготовка к поединку с итальянцами. Кстати, эта встреча была запланирована нами, но мы были не очень согласны играть 17-го, за два дня до официального матча. Я считаю, что это очень полезный поединок для нас перед встречей с Италией, хорошо, что никто не получил повреждение.

– На прошлых выходных мы увидели, что наши игроки ярко себя проявили в топ-чемпионатах. Добавляет ли это позитив в команде, если сравнивать с предыдущим сбором?

– Я недавно работаю со сборной Украины. Мне очень нравится атмосфера в команде, невзирая на клубные дела. Это совсем другая задача, совсем другая ответственность перед нашей страной, людьми. Не могу говорить, как изменилась атмосфера. Эти голы и такие хорошие игры, как победа "Шахтера" над "Барселоной", дадут уверенность игрокам перед матчем с Италией.

– Насколько высокими вы считаете шансы сборной Украины пробиться на Евро-2024? Каким будет ваш общий подход к завтрашней игре?

– Я думаю, у нас хорошие шансы. Эта игра будет отличаться от поединка на "Сан-Сиро", потому что на этот раз весь стадион будет поддерживать нас. Я помню, как мы играли товарищеский матч в Бремене, какая была поддержка. Я уверен, завтра будет похожая атмосфера. Конечно, это влияет на психологию и мотивацию игроков. Я верю, что у нас есть хорошие шансы. Я всегда говорю футболистам, что не нужно бояться проиграть – следует бояться не сделать достаточно для победы. Поэтому мы должны показать свою силу и продемонстрировать лучшую игру.

– Что для вас и вашей страны значит проводить этот матч-финал в Германии?

– Мы очень благодарны за поддержку стране, городу, где мы играем. Я помню, как мы проводили товарищескую игру в Бремене. Уверен, что украинцы поддержат нас. Последний матч в квалификационной группе мы проводим здесь, поскольку в Германии проживает много украинцев, многие местные поддерживают нас. Я уверен, завтра будет хорошая атмосфера.

– Что значит для людей в Украине выход сборной на Евро-2024? Какие месседжи вы посылаете миру, выступая на такой арене?

– Мы всегда играем за наших людей, которые сейчас нуждаются в поддержке. В эти полтора года войны им не хватает эмоций, которые может дать спорт – и футбол в том числе. Много людей завтра будут поддерживать нас, и мы это будем чувствовать. Мы играем для них, для нашей армии, для тех, кто отстаивает нашу свободу. Конечно, мои подопечные понимают, почему и для кого мы играем. Не думаю, что им нужна экстрамотивация. Вы можете видеть, какая мотивация у футболистов, когда они выходят на поле с флагом Украины.

– Кого бы вы хотели увидеть в своем составе из сборной Италии?

– Я очень уважаю сборную Италии, но я верю в своих ребят. Мне не нужны игроки из Италии. У нас очень хороший коллектив. Но мы все понимаем силу итальянской команды, где собраны лучшие игроки со всего мира. Мы уважаем соперников, но я очень рад работать со своими ребятами.

– Насколько ответственным является поединок против такой команды, как Италия?

– Одно дело – играть с Мальтой и Северной Македонией, при всем уважении к этим странам. Другое – играть с Англией или Италией. Конечно, это не только ответственность, но и возможность показать себя. Я думаю, мы хорошо провели домашнюю игру с Англией. А вот на выезде с Италией, по моему мнению, мы совершили много ошибок. Так что завтра мы должны быть более сконцентрированными, ответственными.

– Не говорили ли вы с Владимиром Зеленским накануне?

– Нет, не говорил, думаю, у него сейчас есть более важные вещи. Он всегда поддерживает нас, желает удачи, очень интересуется футболом. Конечно, у него есть более важные занятия, мы это понимаем. Но мы играем не за Зеленского, а для наших людей, для тех, кто нас поддерживает. Все игроки национальной сборной готовы на завтра.

Поединок Украина – Италия состоится в понедельник, 20 ноября, на стадионе "БайАрена" в немецком Леверкузене. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция матча Украина – Италия доступна на нашем сайте.

Перед последним туром сборная Украины с 13 очками занимает третью позицию в группе C. Лидирует с 19 баллами Англия, которая досрочно вышла на Евро-2024. На втором месте – Италия (13 пунктов), опережающая "сине-желтых" по дополнительным показателям. На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0).

Подопечным Сергея Реброва необходимо побеждать действующих чемпионов Европы с любым счетом, чтобы получить прямую путевку на Евро-2024. А вот команде Лучано Спаллетти для попадания на ЧЕ будет достаточно и ничьей в поединке с украинцами.

Ранее сообщалось, что сборная Украины гарантировала себе место в стыковых матчах за выход на Евро-2024. "Сине-желтые" сыграют в плей-офф в случае поражения или ничьей в поединке против Италии.

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