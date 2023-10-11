Украина – Италия: стало известно, где состоится решающий матч отбора на Евро-2024

Матч заключительного тура отбора на Евро-2024 между сборными Украины и Италии состоится в Германии.

Как сообщает официальный сайт УАФ, номинально домашний для "сине-желтых" поединок будет сыгран 20 ноября на поле "БайАрены" в немецком Леверкузене. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Генеральный директор леверкузенского "Байера" Фернандо Карро также выразил солидарность с украинцами, которые противостоят российским оккупантам.

"Мы рады, что смогли прислать сообщение, хоть и небольшое, о нашей солидарности и поддержке. Для многих украинцев, которые нашли свой второй дом в Рейнской области, эта игра на "БайАрене" является прекрасной возможностью непосредственно поддержать родную команду – так же, как и для многочисленных итальянских граждан, проживающих в нашем регионе. Мы надеемся на мирный и, конечно, увлекательный праздник футбола", – сказал Карро.

Отметим, что свой следующий матч в отборе на континентальное первенство сборная Украины проведет 14 октября в Праге против Северной Македонии. После этого подопечные Сергея Реброва 17 октября на выезде встретятся с Мальтой.

Сборная Украины в отборе на Евро-2024: турнирное положение

По итогам шести туров сборная Украины с 7 очками занимает третье место в группе C. Лидирует с 13 баллами Англия, на второй позиции – Италия (7). На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0). Все, кроме итальянцев, провели по пять матчей, "Скуадра Адзурра" – четыре.

Таблица группы С (после шести туров)

Таблица группы С (после шести туров) / Фото: flashscore.ua

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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