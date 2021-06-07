Украина - Кипр: где смотреть и ставки букмекеров на товарищеский матч

Поединок запланирован 7 июня в Харькове.

7 июня сборная Украины проведет заключительный из трех контрольных поединков в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко примут национальную команду Кипра.

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Товарищеская встреча состоится в Харькове на ОСК "Металлист". Начало игры - в 19:00.

Где смотреть матч Украина - Кипр

В прямом эфире поединок будет транслировать телеканал "Футбол 1". ТРК "Украина" покажет игру в записи в 23:00. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Кипр.

Прогнозы букмекеров на матч Украина - Кипр

Безоговорочным фаворитом поединка является команда Шевченко. На победу нашей сборной можно поставить с коэффициентом 1.41. Ничья - 4.50. Победа команды гостей - 8.60.

Ранее "сине-желтые" в концовке ушли от поражения в игре с Бахрейном (1:1) и обыграли Северную Ирландию (1:0).

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Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год .

. Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.

Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.

Сборная Украины на предстоящем Чемпионате Европы сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Поединки запланированы в Амстердаме и Бухаресте.

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