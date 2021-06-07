Украина - Кипр: онлайн-трансляция товарищеского матча

Команда Андрея Шевченко проведет заключительный спарринг перед Евро-2020.

7 июня сборная Украины проведет последний из трех контрольных поединков во время подготовки к финальному турниру Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко примут команду Кипра.

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Поединок состоится в Харькове на стадионе ОСК "Металлист". Начало игры - в 19:00. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию встречи.

Ранее "сине-желтые" в концовке ушли от поражения в игре с Бахрейном (1:1) и обыграли Северную Ирландию (1:0).

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ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ Понедельник, 7 июня / 19:00

Харьков. ОСК "Металлист" ТВ-трансляция - "Футбол 1" (прямой эфир), ТРК "Украина" (повтор в 23:00)

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