Украина – Литва: где смотреть и прогноз букмекеров на матч Евро-2026 по футзалу
Подопечные Александра Косенко попытаются реабилитироваться за поражение от Армении в стартовом матче чемпионата Европы 2026 года.
В воскресенье, 25 января, сборная Украины по футзалу сыграет против команды Литвы в матче второго тура группового этапа Евро-2026.
Поединок состоится на "Жальгирис Арене" в литовском Каунасе. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
В первом туре чемпионата Европы подопечные Александра Косенко сенсационно уступили Армении (1:2), а Литва сыграла вничью с Чехией (3:3). В плей-офф выйдут две лучшие команды каждой из групп.
Где смотреть матч Украина – Литва
Матч Украина – Литва в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.
Трансляция поединка также будет доступна для просмотра на телеканале "MEGOGO Спорт" в эфире Т2 и кабельных сетях.
Прогноз букмекеров на матч Украина – Литва
Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают сборную Украины. На победу "сине-желтых" можно поставить с коэффициентом 1,15. Ничья – 7,50. Выигрыш литовцев станет большой сенсацией – 9,00.
Напомним, что на предыдущем чемпионате Европы, который состоялся в 2022 году, украинцы заняли четвертое место, в матче за "бронзу" уступив Испании со счетом 1:4.
Лучшим результатом нашей команды на футзальном Евро являются серебряные медали 2001-го и 2003 годов.
"Сине-желтые" являются действующими бронзовыми призерами чемпионата мира по футзалу. В матче за третье место на Мундиале-2024 сборная Украины разгромила Францию со счетом 7:1.