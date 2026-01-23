ТСН в социальных сетях

Украина – Литва: где смотреть и прогноз букмекеров на матч Евро-2026 по футзалу

Подопечные Александра Косенко попытаются реабилитироваться за поражение от Армении в стартовом матче чемпионата Европы 2026 года.

Сборная Украины по футзалу

Сборная Украины по футзалу / © УЕФА

В воскресенье, 25 января, сборная Украины по футзалу сыграет против команды Литвы в матче второго тура группового этапа Евро-2026.

Поединок состоится на "Жальгирис Арене" в литовском Каунасе. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

В первом туре чемпионата Европы подопечные Александра Косенко сенсационно уступили Армении (1:2), а Литва сыграла вничью с Чехией (3:3). В плей-офф выйдут две лучшие команды каждой из групп.

Где смотреть матч Украина – Литва

Матч Украина – Литва в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Трансляция поединка также будет доступна для просмотра на телеканале "MEGOGO Спорт" в эфире Т2 и кабельных сетях.

Прогноз букмекеров на матч Украина – Литва

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают сборную Украины. На победу "сине-желтых" можно поставить с коэффициентом 1,15. Ничья – 7,50. Выигрыш литовцев станет большой сенсацией – 9,00.

Напомним, что на предыдущем чемпионате Европы, который состоялся в 2022 году, украинцы заняли четвертое место, в матче за "бронзу" уступив Испании со счетом 1:4.

Лучшим результатом нашей команды на футзальном Евро являются серебряные медали 2001-го и 2003 годов.

"Сине-желтые" являются действующими бронзовыми призерами чемпионата мира по футзалу. В матче за третье место на Мундиале-2024 сборная Украины разгромила Францию со счетом 7:1.

