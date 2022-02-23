"Украина - моя Родина": Андрей Шевченко призвал к единению перед российской агрессией

Легенда украинского футбола не остался в стороне от угрозы полномасштабной войны с Россией.
Знаменитый футболист и бывший главный тренер национальной команды Андрей Шевченко выразил поддержку украинскому народу на фоне обострения российской агрессии в отношении Украины.
45-летний специалист опубликовал патриотический пост в Instagram. Шевченко подчеркнул, что всегда гордился своим народом и страной, а также призвал украинцев к единению, чтобы победить врага.
"Украина - моя Родина! Я всегда гордился своим народом и своей страной! Мы пережили много непростых периодов, и за прошедшие 30 лет сформировались как нация! Нация искренних, трудолюбивых и свободолюбивых граждан! Это самое главное наше достояние! Сегодня сложное время для всех нас. Но мы должны объединиться! В единстве мы победим! Слава Украине!" - написал Шевченко.
Ранее сообщалось, что поддержали Украину на фоне агрессии РФ защитник сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко и титулованная украинская саблистка Ольга Харлан.
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