Украина может потерять право побороться за проведение ЧМ-2030: что помешает

В октябре 2022 года Украина официально присоединилась к заявке Испании и Португалии, которые решили провести ЧМ-2030.
Испания и Португалия подыскали замену Украине в заявке на проведение Чемпионата мира 2030 года и это Марокко.
Об этом сообщает FootballHub со ссылкой на известный испанский ресурс AS.
Королевская федерация футбола Испании (RFEF) и Федерация футбола Португалии (FPF) работают над вариантом включения Марокко в заявку на проведение ЧМ-2030.
Этот вопрос будет тщательно изучаться в ближайшие недели, а все из-за уголовного дела, в котором фигурирует президент УАФ Андрей Павелко, по хищению средств на строительстве завода по искусственным футбольным полям и возможным санкциям.
В RFEF не желают, чтобы этот имиджевый скандал, связанный с подозрением в коррупционной деятельности Андрея Павелко, повлиял на шансы утверждения заявки на проведение ЧМ-2030, поэтому решили оставить Украину в стороне, пока ситуация не исправится и все не прояснится. Из-за чего сейчас прорабатывают вариант из Марокко.
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