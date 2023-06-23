Украина на Европейских играх-2023: все награды наших спортсменов, медальный зачет

Соревнования проходят с 21 июня по 2 июля в польском Кракове.

В польском Кракове проходят Европейские игры 2023 года, на которых представлена и сборная Украины.

Это лишь третьи такие соревнования в истории. Дебютные Европейские игры состоялись в 2015 году в Баку (Азербайджан), а в 2019 году мультиспортивное мероприятие принимал Минск (Беларусь).

Украина в третий раз принимает участие в Европейских играх. На первых соревнованиях наша команда заняла восьмое место в медальном зачете. А предыдущие Евроигры завершила на третьей строчке в медальном зачете – "сине-желтые" выиграли 51 медаль: 16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых.

Вашему вниманию список всех украинских медалистов на Европейских играх-2023, которые проходят с 21 июня до 2 июля.

Все медали сборной Украины на Европейских играх-2023

"Золото": Людмила Лузан и Валерия Терета (гребля, каноэ-двойки, 500 м), Олег Кухарик и Игорь Трунов (гребля, байдарки-двойки, 500 м), Ксения Байло, Данило Коновалов, Анна Письменская и Алексей Середа (прыжки в воду, смешанные команды), Анжелика Терлюга (карате, 55 кг).

"Бронза": Елена Костевич (пулевая стрельба, пневматический пистолет, 10 м), Никита Филипов (карате, кумите, до 60 кг).

После первого соревновательного дня сборная Украины с шестью медалями (4 "золота" и 2 "бронзы") возглавляет медальный зачет Евроигр-2023.

Медальный зачет Европейских игр-2023 (топ-10)

Медальный зачет Европейских игр-2023 (топ-10)/фото — european-games.org

Следует отметить, что Европейские игры-2023 также являются частью отбора на Олимпийские игры-2024.

Напомним, спортсменов из России и Беларуси не допустили к Европейским играм-2023 из-за войны в Украине.

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