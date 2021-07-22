Украина на Олимпиаде-2016: кто прославлял нашу страну в Рио и сколько завоевали медалей

Украина на Олимпиаде-2016: кто прославлял нашу страну в Рио и сколько завоевали медалей

Вспоминаем, какими были для нас предыдущие летние Олимпийские игры.

В пятницу, 23 июля, в Токио стартуют Олимпийские игры-2020. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

На Олимпиаде-2020 честь Украины будут защищать 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах). Это наименьшее количество участников от нашей страны на летних Играх во времена независимости.

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Накануне старта соревнований в Токио предлагаем вспомнить, как украинская сборная выступила на предыдущей летней Олимпиаде, коротарая прошла в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Игры-2016 стали самыми неудачными для Украины за время независимости. Представлять страну в Бразилию отправилось 206 спортсменов, а медалей было выиграно только 11: 2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовых. Это худший результат в эру независимости.

Украинская команда заняла 31-е место в итоговом медальном зачете, который выиграла команда США.

Наши спортсмены выиграли в Рио только две золотые награды. Гимнаст Олег Верняев добыл первое украинское "золото" на Олимпийских играх-2016. Он стал лучшим в упражнениях на параллельных брусьях, а также завоевал "серебро" в личном многоборье. К сожалению, в Токио Олег не поедет из-за дисквалификации за допинг.

Олег Верняев / Associated Press

Вторую золотую медаль Игр-2016 нам принес гребец-каноист Юрий Чебан. Он победил в одиночном заплыве на 200 метров и стал двукратным олимпийским чемпионом. В аналогичной дисциплине он брал "золото" в Лондоне-2012. Также Чебан является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине, тогда он соревновался на дистанции 500 метров.

Юрий Чебан / НОК Украины

Обладателями серебряных медалей в Рио также стали: Сергей Кулиш (стрельба из пневматической винтовки), украинская команда по фехтованию на саблях - Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая, Елена Воронина, действующий депутат Верховной Рады Жан Беленюк (греко-римская борьба) и пятиборець Павел Тимощенко (современное пятиборье).

Сергей Кулиш / Associated Press

Павел Тимощенко и Анна Ризатдинова / НОК Украины

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Бронзовые награды из Рио-де-Жанейро привезли Ольга Харлан (к "бронзе" в личном зачете добавила "серебро" в командных соревнованиях), Дмитрий Янчук и Тарас Мищук (гребля на каноэ), Богдан Бондаренко (прыжки в высоту) и Анна Ризатдинова (художественная гимнастика).

Ольга Харлан / facebook.com/olympicua/

Богдан Бондаренко / street-athletics.com

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Украина на летних Олимпиадах во времена независимости

Олимпиада Золото Серебро Бронза Количество медалей Атланта-1996 9 2 12 23 Сидней-2000 3 10 10 23 Афины-2004 8 5 9 22 Пекин-2008 7 5 15 27 Лондон-2012 6 5 9 20 Рио-2016 2 5 4 11

Надеемся, что в Токио наши спортсмены выступят еще успешнее и громко прославят Украину на международной арене. ТСН Проспорт будет подробно следить за всеми событиями Олимпиады в Токио и оперативно рассказывать о достижениях украинских спортсменов на Играх-2020.

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