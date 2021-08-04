Украина на Олимпиаде-2020: кто из спортсменов уже добыл медали и сколько денег они получат

Украина на Олимпиаде-2020: кто из спортсменов уже добыл медали и сколько денег они получат

За 12 дней соревновательных дней украинцы смогли завоевать 11 наград.

Олимпийская сборная Украины в Токио по состоянию на 4 августа завоевала 11 медалей. В копилке "сине-желтых" одна золотая, две серебряные и 8 бронзовых наград.

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ТСН Проспорт рассказывает, кто из украинских спортсменов стал обладателем олимпийской награды и какие денежные суммы они получат от государства за свои успехи на главных соревнованиях планеты.

Украинские медалисты Олимпиады 2020

"Золото" Жан Беленюк (греко-римская борьба) - 125 тысяч долларов (3,3 млн грн).

"Серебро": Михаил Романчук (плавание), Парвиз Насибов (греко-римская борьба) - 80 тысяч долларов (2,2 млн грн).

"Бронза": Дарья Билодид (дзюдо), Игорь Рейзлин (фехтование), Елена Костевич и Олег Омельчук (пулевая стрельба), Михаил Романчук (плавание), Элина Свитолина (теннис), Алла Черкасова (вольная борьба), Анастасия Савчук и Марта Федина (артистическое плавание), Ирина Коляденко (вольная борьба) - 55 тысяч долларов (1,5 млн грн).

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Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 4 августа в нашей онлайн-трансляции.

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