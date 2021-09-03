Украина на Паралимпиаде-2020: онлайн-трансляция 11-го соревновательного дня Игр в Токио

Своих обладателей найдут 49 комплектов наград.

В субботу, 4 сентября, на Паралимпийских играх-2020 в Токио состоится предпоследний, 11-й соревновательный день. Атлеты выйдут на старт в 11 видах спорта, во всех из них будут разыграны награды.

Всего своих обладателей найдут 49 комплектов медалей: 1 - в стрельбе из лука, 24 - в легкой атлетике, 7 - в бадминтоне, 3 - в бочче, 1 - в футболе, 5 - в гребле на байдарках и каноэ, 2 - в пулевой стрельбе, 1 - в волейболе, 2 - в тхэквондо, 1 - в баскетболе и 2 - в теннисе.

ТСН Проспорт рассказывает, как украинцы будут выступать на Паралимпиаде-2020 в течение 4 сентября.

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

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