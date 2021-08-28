Украина на Паралимпиаде-2020: онлайн-трансляция четвертого соревновательного дня Игр в Токио

Своих обладателей найдут 55 комплектов наград.

В субботу, 28 августа, на Паралимпийских играх-2020 в Токио состоится четвертый соревновательный день. Атлеты выйдут на старт в 17 видах спорта, в девяти из них будут разыгрываться награды.

Всего своих обладателей найдут 55 комплектов медалей: 1 - в стрельбе из лука, 16 - в легкой атлетике, 3 - в велоспорте, 4 - в дзюдо, 4 - в триатлоне, 4 - в пауэрлифтинге, 14 - в плавании, 5 - в настольном теннисе и 4 - в фехтовании сидя.

ТСН Проспорт рассказывает, как в течения дня будут выступать украинцы на Паралимпиаде-2020 28 августа.

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийца в 15 видах спорта.

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