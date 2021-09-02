Украина на Паралимпиаде-2020: онлайн-трансляция девятого соревновательного дня Игр в Токио

Своих обладателей найдут 48 комплектов наград.

В четверг, 2 сентября, на Паралимпийских играх-2020 в Токио состоится девятый соревновательный день. Атлеты выйдут на старт в 15 видах спорта, в восьми из них будут разыграны награды.

Всего своих обладателей найдут 48 комплектов медалей: 1 - в стрельбе из лука, 18 - в легкой атлетике, 5 - в велоспорте, 1 - в пулевой стрельбе, 15 - в плавании, 5 - в настольном теннисе, 2 - в тхэквондо и 1 - в теннисе.

ТСН Проспорт рассказывает, как украинцы будут выступать на Паралимпиаде-2020 в течение 2 сентября.

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийца в 15 видах спорта.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку