Украина на Паралимпиаде-2020: онлайн-трансляция пятого соревновательного дня Игр в Токио

Своих обладателей найдут 62 комплекта наград.

В воскресенье, 29 августа, на Паралимпийских играх-2020 в Токио состоится пятый соревновательный день. Атлеты выйдут на старт в 17 видах спорта, в 11 из них будут разыгрываться награды.

Всего своих обладателей найдут 62 комплекта медалей: 1 - в стрельбе из лука, 19 - в легкой атлетике, 1 - в верховой езде, 5 - в дзюдо, 4 - в триатлоне, 4 - в пауэрлифтинге, 4 - в академической гребле, 13 - в плавании, 8 - в настольном теннисе, 2 - в фехтовании сидя и 1 - в регби сидя.

ТСН Проспорт рассказывает, как в течения дня будут выступать украинцы на Паралимпиаде-2020 29 августа.

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийца в 15 видах спорта.

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