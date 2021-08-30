Украина на Паралимпиаде-2020: онлайн-трансляция седьмого соревновательного дня Игр в Токио

Своих обладателей найдут 58 комплектов наград.
Во вторник, 31 августа, на Паралимпийских играх-2020 в Токио состоится седьмой соревновательный день. Атлеты выйдут на старт в 12 видах спорта, в пяти из них будут разыграны награды.
Всего своих обладателей найдут 58 комплектов медалей: 2 - в стрельбе из лука, 21 - в легкой атлетике, 19 - в велоспорте, 2 - в стрельбе и 14 - в плавании.
ТСН Проспорт рассказывает, как в течение дня будут выступать украинцы на Паралимпиаде-2020 31 августа.
- Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.
- Честь Украины защищают 143 паралимпийца в 15 видах спорта.