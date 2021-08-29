Украина на Паралимпиаде-2020: онлайн-трансляция шестого соревновательного дня Игр в Токио

Своих обладателей найдут 54 комплекта наград.

В понедельник, 30 августа, на Паралимпийских играх-2020 в Токио состоится шестой соревновательный день. Атлеты выйдут на старт в 13 видах спорта, в семи из них будут разыграны награды.

Всего своих обладателей найдут 54 комплекта медалей: 2 - в стрельбе из лука, 17 - в легкой атлетике, 5 - в верховой езде, 4 - в пауэрлифтинге, 3 - в стрельбе, 15 - в плавании и 8 - в настольном теннисе.

ТСН Проспорт рассказывает, как в течения дня будут выступать украинцы на Паралимпиаде-2020 30 августа.

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийца в 15 видах спорта.

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