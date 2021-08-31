Украина на Паралимпиаде-2020: онлайн-трансляция восьмого соревновательного дня Игр в Токио

Своих обладателей найдут 45 комплектов наград.

В среду, 1 сентября, на Паралимпийских играх-2020 в Токио состоится восьмой соревновательный день. Атлеты выйдут на старт в 11 видах спорта, в шести из них будут разыграны награды.

Всего своих обладателей найдут 45 комплектов медалей: 17 - в легкой атлетике, 4 - в бочче, 6 - в велоспорте, 2 - в пулевой стрельбе, 15 - в плавании и один - в теннисе.

ТСН Проспорт рассказывает, как украинцы будут выступать на Паралимпиаде-2020 в течение 31 августа.

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

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