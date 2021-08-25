Украина на Паралимпиаде-2020: онлайн-трансляция второго соревновательного дня Игр в Токио

Украина на Паралимпиаде-2020: онлайн-трансляция второго соревновательного дня Игр в Токио

После стартового дня Паралимпийских игр в украинской копилке 8 наград.

В четверг, 26 августа, на Паралимпийских играх-2020 в Токио состоится второй соревновательный день. На старт выйдут 28 представителей Украины.

ТСН Проспорт рассказывает, как в течение дня выступят украинцы на Паралимпиаде-2020 26 августа.

Расписание выступлений украинских спортсменов на 26 августа

Фехтование

03:00 - личные соревнования, сабля, мужчины, класс В: Науменко Олег, Дацко Антон

03:00 - личные соревнования, сабля, мужчины, класс А: Манько Артем

05:20 - личные соревнования, сабля, женщины: Федота Елена, Мадрик Наталья, Бреус Евгения

Настольный теннис

03:00 - личные соревнования, мужчины, класс 9: Кац Лев, Май Иван

4:20 - личные соревнования, мужчины, класс 8: Николенко Максим, Дидух Виктор

5:00 - личные соревнования, мужчины, класс 2: Иезек Александр

6:20 - личные соревнования, женщины, класс 11: Космина Наталья

13:20 - личные соревнования, мужчины, класс 3: Петрунив Василий

Плавание

3:43 - личные соревнования, 200 м, женщины, класс SM6: Гюнтер Анна, Завалий Анастасия, Мерешко Елизавета

3:55 - личные соревнования, 400 м, вольный стиль, мужчины, класс S11: Смирнов Виктор, Сербин Михаил

4:38 - личные соревнования, 100 м, баттерфляй, мужчины, класс S13: Гаращенко Михаил, Вирченко Алексей

4:45 - личные соревнования, 100 м, баттерфляй, женщины, класс S13: Стеценко Анна

5:16 - командные соревнования, 4х50 м, вольный стиль, женщины: Украина

Голбол

12:30 - командные соревнования, мужчины, группа В: Украина - Германия

Велоспорт

13:20 - личные соревнования, 1000 м, мужчины. класс С5: Дементев Егор

Паралимпийские игры-2020 в Токио состоятся с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины будут защищать 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

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