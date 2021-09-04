Украина на Паралимпиаде-2020: онлайн-трансляция заключительного соревновательного дня Игр в Токио

Своих обладателей найдут последние 15 комплектов наград.

В воскресенье, 5 сентября, на Паралимпийских играх-2020 в Токио состоится последний, 12-й соревновательный день. Атлеты выйдут на старт в пяти видах спорта, во всех из них будут разыграны награды.

Всего своих обладателей найдут 15 комплектов медалей: 5 - в легкой атлетике, 7 - в бадминтоне, 1 - в пулевой стрельбе, 1 - в волейболе, 1 - в баскетболе.

ТСН Проспорт рассказывает, как украинцы будут выступать на Паралимпиаде-2020 в течение 5 сентября.

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийца в 15 видах спорта.

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